Polícia Civil prende mulher em flagrante por tráfico de drogas na feira livre no município de Estância

Policiais civis da Delegacia Regional de Estância prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (14), uma mulher suspeita de tráfico de drogas.

A prisão ocorreu na feira livre no centro do município, após denúncias anônimas sobre a venda de entorpecentes no local.

De acordo com a equipe policial, ao chegar à feira, os policiais identificaram a suspeita conversando com um homem, enquanto segurava uma criança de colo. Os agentes observaram o momento em que a mulher retirou um pequeno objeto da região dos seios.

Após abordagem e revista realizada por uma policial feminina, foram encontradas porções de maconha e diversas pedras de crack escondidas nas vestes da suspeita, além de cédulas de dinheiro.

Diante dos fatos, a mulher foi presa e encaminhada à delegacia, junto com o material apreendido. Ela foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e segue à disposição da Justiça para audiência de custódia.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas às autoridades por meio do Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Com informações e foto da SSP