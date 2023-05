Policia prende mulher que recebia visitantes de presídio e repassava drogas para entrega a internos

Equipe da Delegacia de Areia Branca, com o apoio da Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Copci) e Delegacia Regional de Itabaiana, prenderam em flagrante uma mulher que recebia companheiras de internos da Cadeia Pública de Areia Branca e repassava drogas a elas para que fossem entregues a custodiados na unidade prisional. Ela, que também possui o companheiro preso, foi autuada por tráfico de drogas.

De acordo com a delegada Pamela Guarilha, no dia 4 de maio foi recebida pela unidade policial uma denúncia acerca de tráfico de drogas nas imediações da Cadeia Pública de Areia Branca. “A denúncia dava conta de que uma mulher é visitante de um preso e traficava em sua residência”, iniciou.

Conforme a informação, a suspeita recebia e hospedava mulheres que também seriam visitantes de internos custodiados na unidade prisional. “Ela preparava a droga para elas levarem durante a visita aos internos. Desde o dia da denúncia, iniciamos o levantamento para identificação dessa mulher”, acrescentou a delegada.

Com os levantamentos, conforme a Pamela Guarilha, a mulher e o companheiro foram identificados. “Com o apoio do da direção da unidade prisional, eles foram qualificados. Começamos as diligências para fazer esse monitoramento. Recebemos uma segunda denúncia e fizemos o monitoramento para localizar a casa”, citou.

A delegada revelou que, com o monitoramento aéreo com o uso de drone, foi possível identificar a movimentação de mulheres próximo à residência. “E conseguimos visualizar a suposta autora entrando na residência indicada na denúncia. Com isso foi feito o relatório com todas as informações e fizemos a busca no imóvel”, relatou.

Na busca, foram encontrados materiais ligados ao tráfico de drogas. “Lá foi constatado realmente. Encontramos drogas, maconha, balança de precisão e material para o preparo da droga. Ela foi presa em flagrante e, com indicação da investigada, sobre outros lugares, fomos a uma vila e conduzimos outras mulheres com drogas”, concluiu a delegada.

