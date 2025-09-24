Polícia Civil prende uma mulher suspeita de furtar loja na capital

A 2ª Delegacia Metropolitana cumpriu o mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada pelos crimes de furto qualificado e associação criminosa. A detenção ocorreu nesta terça-feira, 23, no bairro Novo Paraíso, na cidade de Aracaju, dentro da Operação Torre de Monitoramento.

A ação, coordenada pelos delegados Gregório Bezerra e Carlos Antônio, é um desdobramento do caso ocorrido em 07 de junho de 2025, quando a comparsa da mulher detida hoje foi presa em flagrante, após furto numa loja da capital. Na ocasião, a investigada conseguiu fugir, sendo, enfim, detida nesta terça.

Desde então, diligências foram intensificadas para identificação e localização da suspeita. Com o avanço da investigação, foi possível identificar que a mulher se utilizava de nome falso. A partir da verdadeira identidade, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva da investigada, sendo o mandado expedido pelo Poder Judiciário.

A investigação teve o apoio técnico do Instituto de Identificação, que chegou à verdadeira identidade da mulher, constatando-se também que ela já possuía extenso histórico criminal por delitos contra o patrimônio.

Com as informações, a investigada foi localizada e presa na tarde desta terça, em cumprimento a mandado de prisão preventiva, sendo levada à 2ª Delegacia Metropolitana.

