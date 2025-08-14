POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA MULHER SUSPEITA DE LIDERAR O TRÁFICO DE DROGAS NA ZONA NORTE DA CAPITAL

Policiais da 3ª Delegacia Metropolitana prenderam nesta quinta-feira, 14, no Bairro Industrial, na capital, uma mulher apontada como a “rainha do tráfico” da Zona Norte de Aracaju. A investigada foi detida quando circulava em um carro de luxo.

A detenção ocorreu após semanas de investigação e monitoramento, a respeito do envolvimento da suspeita com o tráfico de drogas. Após levantamento de robustos indícios de crime, a Polícia Civil promoveu a ação desta manhã, que culminou na prisão da mulher.

A investigada é apontada como líder do tráfico no bairro Porto Dantas e na localidade Matinha, além do Centro, e mantinha uma rede de abastecimento de entorpecentes, que agora foi desarticulada. Com a prisão, a suspeita foi levada à sede da 3ª DM.

Com informações e foto da SSP