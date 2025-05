Polícia Civil prende uma mulher suspeita de matar o próprio filho no Bairro Soledade, em Aracaju

Policiais civis do DHPP cumpririam na manhã desta sexta-feira (02), em Aracaju, o mandado de prisão preventiva contra uma mulher investigada por matar o próprio filho.

A PC informou que o crime ocorreu no dia 20 de abril, no Bairro Soledade, e teria sido motivado por uma discussão banal relacionada à entrega de um litro de cerveja. A vítima morreu dois dias depois, no dia 22.

De acordo com as investigações, após o desentendimento, a suspeita se armou com uma faca e desferiu diversos golpes contra o filho, que sofreu ferimentos graves. A investigação foi iniciada na 8ª Delegacia Metropolitana e, com a morte da vítima, o caso passou a ser apurado pelo DHPP.

Testemunhas foram ouvidas, e a equipe policial teve acesso a um vídeo que registrou o momento da agressão. Com base nas provas colhidas, foi solicitada a prisão preventiva da suspeita, que foi cumprida nesta manhã. Ela está à disposição da Justiça.

Com informações da SSP