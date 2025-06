POLÍCIA CIVIL PRENDE UMA MULHER SUSPEITA DE PARTICIPAÇÃO EM HOMICÍDIO NO BAIRRO BUGIO, EM ARACAJU

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio da Polícia Militar, prendeu uma mulher suspeita de participação em um assassinato ocorrido no dia 27 de fevereiro, no bairro Bugio, em Aracaju. O mandado de prisão temporária foi cumprido na noite deste sábado (31). A suspeita tem condenação por roubo, mas havia rompido a tornozeleira eletrônica, passando à condição de foragida.

De acordo com as investigações, após negar o empréstimo de uma balança de precisão, a vítima se desentendeu com o suspeito de ser o executor do crime, o que teria motivado o homicídio. Nos levantamentos realizados pelo DHPP, foram encontradas mensagens de áudio com xingamentos enviados pela vítima, o que teria desagradado o autor, levando-o a planejar o crime com o auxílio de um comparsa.

O DHPP apurou ainda que a companheira do autor do homicídio tinha conhecimento prévio da ação criminosa e foi a responsável por esconder a arma usada na execução na casa de um familiar. A vítima foi morta a tiros, e o corpo foi localizado submerso nas águas do Rio Sal.

As investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer completamente a dinâmica dos fatos e identificar eventuais coautores.

Informações e denúncias que auxiliem a Polícia Civil na elucidação deste e de outros crimes, bem como na prisão de foragidos, podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

Com informações da SSP