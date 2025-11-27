Polícia Civil procura dois foragidos por tentativa de homicídio qualificado em Aquidabã

A Delegacia de Aquidabã divulgou nesta quinta-feira, 27, que busca dois homens foragidos, considerados de alta periculosidade, investigados por tentativa de homicídio qualificado e ameaça contra um adolescente de 16 anos.

Segundo a Polícia Civil, José Luiz Rodrigues da Silva, conhecido como “Jusa”, e Matias Barbosa dos Santos atacaram a vítima na manhã de 6 de maio de 2025, na Rua da Cerâmica, no bairro Vulcão, em Aquidabã. Os levantamentos mostram que eles chegaram ao local em uma motocicleta e iniciaram um ataque premeditado.

De acordo com o apurado, José Luiz desceu armado com um facão e golpeou o adolescente no ombro. Matias, por sua vez, agrediu a vítima com pedradas na cabeça, causando sangramento e colocando o jovem em risco de morte. A investigação aponta ainda que, dois dias antes, José Luiz já havia tentado agredir o menor com um canivete, fazendo ameaças de retornar armado.

José Luiz já é condenado por homicídio qualificado. Ele estava em monitoramento eletrônico, mas rompeu o equipamento no dia 13 de março de 2023 e encontra-se foragido. Matias possui histórico criminal por furto qualificado, ameaça e associação criminosa.

A dupla está foragida e é procurada pela Polícia Civil. Informações sobre o paradeiro dos investigados podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181.

Fonte SSP