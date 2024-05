Polícia Civil procura investigado por homicídio qualificado ocorrido em Itabaianinha

A Delegacia de Itabaianinha busca localizar o foragido Ítalo dos Santos, investigado no homicídio qualificado que vitimou Charles de Jesus Souza, no dia 20 de abril deste ano. O crime aconteceu no povoado Muquém, zona rural de Itabaianinha.

O suspeito Ítalo dos Santos é o terceiro participante do crime identificado no inquérito policial. Os levantamentos policiais mostraram ainda que a vítima foi executada por disparos de arma de fogo.

A Polícia Civil solicita que, qualquer informação que ajude na localização de Ítalo, seja repassada através do Disque-Denúncia, no telefone 181. A identidade do denunciante será preservada.

Fonte SSP