PC procura suspeitos por furto realizado no bairro Atalaia, em Aracaju

A Delegacia de Turismo (Detur) procura suspeito de furtar, na tarde desta quarta-feira, 21, uma residência que fica localizada na Avenida Santos Dumont, no bairro Atalaia. Imagens da câmera de segurança foram divulgadas, para ajudar na identificação dos autores do crime.

De acordo com informações da polícia, os suspeitos teriam forçado a porta da cozinha e a janela do quarto, enquanto a propriatária e sua amiga dormiam, e furtaram documentos e vários pertences de valor da vítima. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança do local.