Polícia Civil promde mulher em flagrante por tráfico de drogas em Estância

Na tarde desta segunda-feira (7), a Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância, prendeu em flagrante uma mulher de 64 anos suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação ocorreu na localidade do Alto São Vicente, no município de Estância.

Segundo informações da polícia, a prisão foi realizada após o recebimento de uma denúncia anônima. Populares informaram que uma senhora, conhecida na região como “Corôa do tráfico”, estaria comercializando entorpecentes em sua residência.

Ao chegarem nas proximidades do imóvel, os agentes flagraram um indivíduo saindo do local com um volume nas mãos, aparentemente contendo drogas. Ao perceber a presença da polícia, o homem fugiu por uma área de matagal, deixando cair uma trouxinha de maconha. Já a mulher correu para dentro da residência.

Diante da situação, caracterizada como crime permanente, os policiais entraram no imóvel, onde encontraram diversas pedras de crack, várias porções de maconha e uma de cocaína. Também foram apreendidos materiais utilizados para embalar drogas, uma balança de precisão, dois celulares, cadernos com anotações e uma quantia considerável de dinheiro trocado.

A suspeita recebeu voz de prisão e, junto com o material apreendido, foi conduzida à delegacia. Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, ela permanece à disposição da Justiça para a realização da audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e orienta que denúncias sobre crimes e suspeitos podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP