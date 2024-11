POLÍCIA CIVIL REALIZA DEVOLUÇÃO DE PARTE DA CARGA SAQUEADA APÓS ACIDENTE NO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

A Delegacia de Areia Branca realizou nesta sexta-feira (22), a devolução de parte de uma carga de produtos de limpeza furtada após um acidente ocorrido neste mês de novembro na região das curvas do povoado Cafuz.

A carga foi saqueada por populares logo após o tombamento de uma carreta, mas parte dela foi recuperada durante investigações conduzidas pela equipe policial local.

O acidente aconteceu no dia 10, por volta de 12h45, quando o motorista do veículo perdeu o controle e tombou na via. O condutor foi levado ao hospital e, segundo relato, não presenciou o saque da carga. Desde então, a polícia iniciou uma operação para recuperar os produtos e identificar os responsáveis pela ação criminosa.

As investigações avançaram com base em imagens que circularam nas redes sociais e em outras fontes digitais, que registraram a ação de pessoas saqueando o material no local do acidente. As imagens estão sendo analisadas minuciosamente para identificar os envolvidos no furto, com o objetivo de responsabilizá-los criminalmente e proceder com os indiciamentos necessários.

Com informações e foto da SSP