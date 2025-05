Polícia Civil realiza operação contra agiotagem e jogos de azar em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Civil iniciou, na manhã desta terça-feira (20), uma operação de combate a jogos de azar e agiotagem agressiva, com uso de máquinas de cartão de crédito, nas cidades de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro. A ação foi realizada no Centro da capital sergipana, além do conjunto Bugio, bairros Siqueira Campos e Santos Dumont e em áreas de Socorro.

Durante a operação, diversas máquinas de jogos de azar foram apreendidas. Além disso, algumas pessoas foram encaminhadas à Central de Flagrantes para prestar depoimentos e esclarecer detalhes sobre o esquema criminoso.

A investigação que motivou a operação desencadeada nesta terça apontou que as máquinas apreendidas estavam sendo usadas para a prática de agiotagem agressiva, prejudicando financeiramente os envolvidos.

“A Polícia Civil de Sergipe vem recebendo denúncias há algumas semanas sobre pessoas, de fora, que estão tentando implementar, com uma intensidade maior, essas casas clandestinas de aposta nas periferias de Aracaju e também no Centro da cidade. Hoje, foram designadas equipes policiais para checar alguns locais e conseguimos apreender máquinas de jogos de azar”, citou o delegado-geral Thiago Leandro.

O caso será agora investigado pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), que seguirá com as diligências, para apurar o envolvimento de outras pessoas e ampliar as ações contra esse tipo de crime na região.

“Algumas pessoas foram conduzidas para serem ouvidas, mas a questão de facção criminosa, até o momento, está descartada. Nós vamos checar mais endereços ainda, não só aqui em Aracaju, mas no interior do estado também”, concluiu o delegado-geral.

Com informações e foto da SSP