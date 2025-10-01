POLÍCIA CIVIL REALIZA OPERAÇÃO CONTRA CRIMES PATRIMONIAIS EM ITABAIANA E CAMPO DO BRITO; UMA PESSOA MORREU

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Divisão de Repressão a Crimes Patrimoniais da Delegacia Regional de Itabaiana, com o auxílio do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizou nesta quarta-feira (1º) uma operação que cumpriu um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de ativos e bens pertencentes aos suspeitos.

A investigação que resultou na operação começou a partir de um inquérito policial sobre a atuação de um grupo criminoso especializado em crimes patrimoniais como furtos, roubos, receptação, além de falsas comunicações de crime e fraudes contra seguradoras. Nos levantamentos realizados também foram encontrados indícios de crimes como porte ilegal de arma, contrabando e lavagem de dinheiro. Segundo apurado, o grupo agia de maneira repetida desde 2019 e teria causado um prejuízo estimado de cerca de meio milhão de reais.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o líder do grupo recrutava pessoas para registrar boletins de ocorrência de crimes inexistentes e acionar seguradoras, recebendo ilegalmente as compensações financeiras. Também foi verificada a transferência de veículos entre familiares e conhecidos com o intuito de encobrir as fraudes.

Segundo o delegado Matheus Cardillo, responsável pela investigação, dentre os fatos levantados, se destacou um episódio ocorrido em dezembro de 2024, quando um veículo HB20 branco foi furtado enquanto o proprietário jantava em um restaurante de Itabaiana. “As diligências revelaram que o automóvel havia pertencido anteriormente ao pai do principal investigado, e a chave reserva possivelmente não foi repassada nas transações de compra e venda subsequentes, circunstância que pode ter facilitado a subtração. Em seguida, o veículo circulou pelas cidades de Frei Paulo, Simão Dias e Lagarto, sendo acompanhado por outro automóvel vinculado ao investigado”, explicou o delegado.

A atividade criminosa foi registrada por câmeras de vigilância e confirmada por informações de rastreamento digital, que revelaram a ação de associados e o monitoramento do carro roubado por outro veículo pertencente a parentes do suspeito, evidenciando a conexão do grupo com a atividade ilícita.

Os mandados expedidos foram executados nos endereços dos suspeitos em Itabaiana e Campo do Brito, resultando na coleta de documentos, telefones celulares e carros de luxo, todos com indícios de ligação com os crimes investigados. Além disso, também foram realizados bloqueios de quantias em contas bancárias, investimentos, propriedades e veículos, até o limite de R$ 484.967,00, visando a garantir o ressarcimento dos danos causados às vítimas.

Durante a abordagem, ao alvo do mandado de prisão, o suspeito fugiu armado pelos fundos de um imóvel e invadiu a residência de uma vizinha. Os policiais agiram rápido e ao entrar no imóvel, o suspeito passou a atirar. No revide, ele foi alvejado e encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, onde morreu.

As investigações continuam com análise do material apreendido e compartilhamento das informações com outros órgãos de persecução penal, a fim de identificar eventuais ramificações do esquema criminoso.

A Delegacia Regional de Itabaiana destaca que a repressão qualificada aos crimes patrimoniais é prioridade institucional, visando à responsabilização dos envolvidos e à preservação da ordem pública.

A Polícia Civil ressalta a importância da colaboração da sociedade no enfrentamento à criminalidade. Informações podem ser repassadas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181, serviço gratuito e sigiloso que auxilia no avanço das investigações e na responsabilização dos criminosos.

