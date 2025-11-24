POLÍCIA CIVIL RECUPERA 23 CELULARES FURTADOS DURANTE O FASC 2025; CINCO SUSPEITOS FORAM PRESOS EM FLAGRANTE

A 12ª Delegacia Metropolitana, localizada no Centro Histórico de São Cristóvão, recuperou 23 telefones celulares furtados durante o Festival de Artes de São Cristóvão (Fasc). Os aparelhos foram encontrados com suspeitos que atuavam na prática de furtos ao longo do evento e que foram detidos em flagrante.

De acordo com o delegado Francisco Gerlândio, a apreensão é resultado de uma ação integrada entre policiais civis e guardas municipais de São Cristóvão.

“Até o momento, cinco envolvidos já foram identificados e autuados em flagrante, e as prisões estão sendo comunicadas ao Poder Judiciário. O grupo também é investigado por furtos ocorridos na Micarana e no Pré-Caju”, explicou.

As vítimas que tiveram seus celulares subtraídos durante o festival podem procurar a 12ª DM, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A Polícia Civil reforça que informações adicionais podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do comunicante é garantido.

Com informações e foto da SSP