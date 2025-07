POLÍCIA CIVIL RECUPERA CACHORRO FURTADO EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS E IDENTIFICA AUTORES DO CRIME EM  SOCORRO

A 7ª Delegacia Metropolitana (7ª DM) informou, nesta quinta-feira (17), que elucidou o caso de furto de animal ocorrido no final de maio deste ano em um posto de combustíveis localizado na Avenida Lauro Porto, no loteamento Parque São José, em Nossa Senhora do Socorro. Dois homens foram identificados como autores do crime e responderão criminalmente. O animal foi devolvido à tutora.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, a tutora do animal mora próximo ao estabelecimento comercial, e o cachorro era bastante conhecido pelos funcionários do local por circular frequentemente pelo espaço.

“No dia do crime, dois homens chegaram em uma motocicleta para abastecer o veículo. Ao perceberem a presença do cachorro, se aproximaram e o levaram. O cachorro era conhecido por todos, e os autores sabiam que o animal tinha tutora. No dia anterior ao crime, chegaram a perguntar aos frentistas se o cão tinha dono e foram informados que sim, que a mulher morava nas redondezas. Mesmo assim, retornaram no dia seguinte e cometeram o furto”, detalhou o delegado.

A ação foi registrada pelas câmeras de segurança e, por meio da identificação da placa da moto, os policiais conseguiram chegar aos autores e ao animal, que não apresentava sinais de maus-tratos, foi devolvido à tutora na delegacia.

Com informações da SSP