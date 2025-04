Policia civil recupera geladeira, mesa, botijão de gás e cadeiras furtados de uma residência, em Carmópolis

Policiais civis lotados em Carmópolis recuperaram diversos objetos furtados de uma residência situada no município carmopolitano.

Após o registro do Boletim de Ocorrência por parte da vítima, que denunciou o furto de uma geladeira, uma mesa, cadeiras, um botijão de gás e outros objetos da sua residência, os policiais civis iniciaram as diligências.

A equipe de investigação da Delegacia Regional de Carmópolis foi ao local do furto e constatou danos no muro do imóvel, levantando a suspeita de que o vizinho, que tem histórico de furtos na região, estaria envolvido no crime.

Os policiais seguiram até a casa do suspeito, sendo autorizados a entrar pela companheira do homem. No imóvel, foram localizados diversos objetos pertencentes à vítima, com exceção do botijão de gás e da geladeira.

Diante da situação, a vítima foi acionada e reconheceu, de imediato, os bens encontrados.Questionada sobre a origem dos materiais, a moradora afirmou que os objetos pertenciam ao antigo proprietário da casa. No entanto, pouco tempo depois, confessou que os itens haviam sido furtados, na noite anterior, por seu marido, com a ajuda de um comparsa, também com histórico de envolvimento em furtos na vizinhança.

Segundo informações colhidas no local, o suspeito do delito fugiu ao perceber a chegada da viatura. A Polícia Civil segue em diligência para localizar os autores do crime. A localização da dupla pode ser informada pelo telefone 181.

De acordo com informações levantadas pela polícia, no dia seguinte ao crime, sábado, 12, o suposto autor do furto, de forma voluntária, restituiu os bens que não haviam sido localizados no momento da diligência, entregando à vítima a geladeira e o botijão de gás, por intermédio de sua companheira, que afirmou desconhecer a localização do homem.

Com informações da SSP