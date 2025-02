Polícia Civil recupera na Bahia um veículo furtado em Tobias Barreto

Policiais civis da Delegacia de Tobias Barreto recuperaram nessa sexta-feira, 21, no estado da Bahia, um veículo furtado na última semana, nas proximidades do Fórum de Tobias Barreto.

Segundo o delegado Daniel Mattos, que investiga o caso, a equipe policial iniciou as diligências assim que tomou ciência do ocorrido. “Após a notícia da prática criminosa, os policiais civis passaram a empreender diligências, a fim de localizar o autor. O homem foi identificado durante análise de imagens de câmeras de segurança da região do delito”, citou.

Na tarde da sexta, 21, a partir de informações coletadas no decorrer da semana, os policiais localizaram e apreenderam o veículo no povoado Rainha dos Anjos, zona rural do município baiano de Itapicuru.

As investigações continuam, para localizar o autor do crime e esclarecer as demais circunstâncias necessárias à Justiça Criminal.

Fonte SSP