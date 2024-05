POLÍCIA CIVIL RECUPERA NOTEBOOK FURTADO DURANTE INVESTIDA CRIMINOSA CONTRA CARTÓRIO EM CARIRA

Equipe da Delegacia de Carira recuperou um notebook furtado do Cartório do 2º Ofício da cidade durante a madrugada da quarta-feira (22).

O equipamento foi recuperado no mesmo dia e devolvido a um representante da vítima nesta quinta-feira (23), após um dos suspeitos do crime comparecer à delegacia e entregar o notebook na unidade policial.

Segundo as informações policiais, a investigação havia identificado um dos suspeitos do furto. Durante a manhã da quarta-feira (22), logo após o furto, o suspeito foi encontrado e negou o crime. Como não havia indícios de flagrante, ele foi ouvido e liberado.

Após o fato, já durante a noite da quarta-feira, ele decidiu comparecer à delegacia e entregar o notebook à equipe policial, que registrou a situação. Também como não havia situação de flagrante, em conformidade com a legislação criminal, não houve prisão.

Ainda durante a entrega do notebook furtado do Cartório do 2º Ofício de Carira, o suspeito indicou que praticou o crime junto com um outro homem, que teria escalado o muro do local e arrombado uma grade que dava acesso ao escritório do prédio.

Durante as diligências policiais no local do furto, a equipe policial identificou marcas de sangue, pois o suspeito, que escalou o muro e arrombou a grade, se feriu na ação criminosa registrada na madrugada de quarta-feira.

Também conforme as informações policiais, apenas o notebook foi recuperado. Ainda há um celular que foi levado na ação criminosa e até o momento não foi encontrado. As investigações seguem em andamento na Delegacia de Carira.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre o suspeito do crime que ainda se encontra foragido sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Com informações da SSP