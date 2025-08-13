POLÍCIA CIVIL RECUPERA R$ 400, VALOR QUE FOI TRANSFERIDO POR ENGANO VIA PIX NO MUNICÍPIO DE PORTO DA FOLHA

A Delegacia de Porto da Folha, em ação conjunta com a Delegacia de Pedra Mole, conseguiu recuperar pouco mais de R$ 400 transferidos por engano via Pix por um homem que pretendia comprar remédios para a filha com paralisia cerebral. O caso ocorreu após a vítima perceber que o valor havia sido enviado por engano para uma terceira pessoa, que se recusava a devolver o montante.

A Delegacia de Porto da Folha foi acionada pela vítima e, com base nas informações obtidas, localizou o titular da conta bancária na cidade de Pedra Mole, interior de Sergipe. Os policiais civis se dirigiram até o endereço e, após resistência inicial do investigado em restituir o valor, explicaram que a conduta se enquadra no crime de apropriação indébita por erro de outrem. Com isso, o valor foi devolvido à vítima.

Além deste caso, a Polícia Civil de Porto da Folha relatou outros três episódios semelhantes. Em dois deles, os valores foram devolvidos após orientação dos policiais. No terceiro, um homem que reteve R$ 800 foi autuado por apropriação indébita.

