POLÍCIA CIVIL RECUPERA SUPLEMENTOS LEVADOS DURANTE GOLPE EM POÇO VERDE; PREJUÍZO CHEGA A MAIS DE R$ 11 MIL

A Delegacia de Poço Verde recuperou nessa segunda-feira (1º), alguns produtos levados durante golpe aplicado contra loja do setor de suplementos, no município de Poço Verde. O prejuízo causado pelo crime de estelionato chega a mais de R$ 11 mil.

Segundo levantamento policial, um empresário do ramo de suplementos, proprietário de uma loja na cidade de Poço Verde, foi vítima de um elaborado golpe, que envolveu a compra de grandes volumes de produtos por meio de links de pagamento e o uso de múltiplos cartões de crédito.

A transação comercial ocorreu via WhatsApp e está sendo investigada pela delegacia local, que já conseguiu recuperar parte da mercadoria. As diligências continuam para identificar e responsabilizar os envolvidos.

Informações sobre o crime podem ser enviadas pelo Disque-Denúncia (181).

Com informações e foto da SSP