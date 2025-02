POLÍCIA CIVIL REGISTRA PRISÃO EM FLAGRANTE DO CONDUTOR QUE ATROPELOU CICLISTA NA AVENIDA BEIRA MAR

A Polícia Civil registrou a prisão em flagrante por embriaguez e lesão corporal do condutor de um veículo que atropelou um ciclista na Avenida Beira Mar, no trecho do Calçadão da Praia Formosa, em Aracaju. O fato aconteceu manhã desta quarta-feira (19). O motorista foi conduzido à Central de Flagrantes (Ceflan) pela Guarda Municipal, que atendeu a ocorrência juntamente com uma equipe do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). As investigações sobre o caso ficarão a cargo da Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT).

O delegado Gabriel Nogueira, diretor da Central de Flagrantes, informou que embora o condutor tenha se recusado a fazer o teste do etilômetro, os indícios verificados pela equipe do BPTran demonstram o consumo de bebidas alcoólicas. “O BPTran fez o relatório que constata sinais visíveis de embriaguez”, enfatizou o delegado.

Ainda de acordo com o diretor da Ceflan, a situação registrada pelas equipes do BPTran e da Guarda Municipal e oficializada pela Central de Flagrantes não comporta fiança. “Então, o condutor foi flagranteado e será encaminhado para audiência de custódia”, destacou Gabriel Nogueira.

No momento do ocorrido, a vítima do atropelamento conduzia uma bicicleta elétrica. Ela foi encaminhada ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com hematomas pelo corpo, mas consciente.

Fonte SSP