POLÍCIA CIVIL REMOVE 48 VEÍCULOS QUE ESTAVAM NOS PÁTIOS DAS DELEGACIAS DE CRISTINÁPOLIS E TOMAR DO GERU

As Delegacias de Cristinápolis e Tomar do Geru retiraram 48 veículos do pátio das unidades policiais. A ação, que otimiza o espaço das unidades da Polícia Civil, foi divulgada nesta sexta-feira, 16.

Segundo as informações policiais, após trabalho dos policiais civis lotados nas delegacias, foi feito um inventário dos veículos existentes nas unidades.

Os veículos considerados sucatas foram removidos. Ao todo foram retirados 48 motocicletas e cinco carros, todos em situação de sucatas.

A intenção da remoção é atender as normas sanitárias, retirando os veículos que são foco de doenças, e assim, evitar a proliferação de doenças. Com a retirada, também ocorreu a melhoria dos pátios das delegacias.

Fonte SSP