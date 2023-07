Polícia Civil representa por suspensão da CNH de um condutor indiciado por provocar lesão corporal no município de Lagarto

A 3ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto representou pela suspensão da carteira de habilitação de um homem investigado por violar regras de trânsito e causar um acidente no município de Lagarto. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 11.

O autor teria causado um acidente, por infringir regras de trânsito. “Com os faróis apagados, ele acabou colidindo com uma motocicleta, e causou lesões corporais graves na vítima, que está impossibilitada de comparecer ao trabalho por mais de 30 dias,” detalhou o delegado Felipe Andrade, que está à frente do caso.

Ainda de acordo com o delegado, os levantamentos policiais mostraram que não seria prudente o suspeito seguir dirigindo. “Ele foi indiciado pelo crime de lesão corporal culposa no trânsito, e foi compreendido que ele não teria condições de permanecer dirigindo veículo automotor, razão pela qual representamos, com anuência do Ministério Público, sendo decretada a suspensão cautelar por seis meses”, citou.

“A gente reforça à população de Lagarto das necessidades de atender às regras de trânsito, sobretudo ter a carteira de habilitação, andar com o carro com segurança mínima, para que a população seja resguardada, e conduzir seus veículos sem qualquer tipo de insegurança para a população,” conclui o delegado Felipe Andrade.

Fonte e foto SSP