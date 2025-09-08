Polícia Civil resgata animal vítima de maus-tratos em Umbaúba

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Umbaúba, resgatou, na última sexta-feira (5), um animal vítima de maus-tratos. A ação ocorreu após denúncia anônima e garantiu a segurança do cão, que foi encontrado em condições de abandono.

No local indicado na denúncia, os policiais localizaram o animal debilitado, preso por uma corrente em meio a entulhos e sujeira. Diante da situação, o cão recebeu cuidados iniciais, passou por higienização e foi encaminhado a uma organização não governamental de proteção animal, onde permanece em segurança.

A autoridade policial instaurou inquérito para identificar o tutor ou responsável, que poderá responder criminalmente pela conduta, conforme o artigo 32 da Lei nº 9.605/1998, alterada pela Lei nº 14.064/2020, a qual prevê que, em casos envolvendo cães e gatos, a pena pode chegar a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição da guarda.

A Polícia Civil reforça seu compromisso com a proteção da vida e da dignidade, seja humana ou animal, e orienta que denúncias de maus-tratos sejam registradas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia (181).

Foto SSP