Polícia Civil resgata cachorro em situação de maus-tratos no bairro Farolândia

O animal estava sem água e comida, num ambiente insalubre

A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) divulgou na tarde desta terça-feira (30), o resgate de um cão, da raça Husky siberiano, que estava em situação de maus-tratos, em um apartamento de um condomínio no bairro Farolândia, na Zona Sul da capital sergipana.

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Flávio Albuquerque, a administração do condomínio foi acionada por moradores, após perceberem que o tutor do animal havia viajado e já faziam quatro dias que não aparecia e não era localizado. O cachorro ficou sozinho no apartamento e, diante da falta de cuidados adequados, passou a ficar estressado, em um ambiente sujo de fezes e urina, sem a oferta de água e alimentação, chamando a atenção dos vizinhos.

“Uma moradora, ao se aproximar da porta, esbarrou no trinco e a porta abriu, sendo possível que ela filmasse toda a situação de abandono em que o animal se encontrava e passou a acalmá-lo, oferecendo água e comida. O ambiente estava insalubre, com fezes e urina por todo local, em situação de maus-tratos”, descreveu o delegado.

Ao chegar no local, a equipe do Depama conseguiu efetuar o resgate do cão, que foi levado para atendimento médico e constatado que o cachorro estava abaixo do peso e com irritações na pele. O tutor do animal não se encontrava no local, mas foi qualificado e interrogado no inquérito policial, que já foi concluído e enviado ao Poder Judiciário.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra os animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do aplicativo que pode ser baixado em sua loja de aplicativos. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP