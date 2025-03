POLÍCIA CIVIL RESGATA CADELA E TRÊS GATOS ABANDONADOS EM APARTAMENTO DO BAIRRO ATALAIA, EM ARACAJU

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) divulgou nesta terça-feira (25), o resgate de uma cadela e de três felinos trancados e abandonados no apartamento de um condomínio situado no bairro Atalaia, na capital.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, a ação ocorreu na última sexta (21), após a Depama receber uma denúncia anônima, através do Disque-Denúncia 181, dando conta da existência desses animais abandonados e trancados em um apartamento por mais de sete dias.

No local, a equipe confirmou a denúncia e constatou que os bichos estavam sem acesso à alimentação e água, além de estarem em um ambiente sujo e insalubre.

Com o apoio da administração do condomínio e do proprietário do imóvel, foi possível acessar o apartamento e resgatar os animais, que foram levados imediatamente para atendimento médico veterinário de urgência e emergência.

A tutora não foi localizada, mas está identificada e será indiciada em inquérito policial já instaurado. Após concluído, o documento será enviado à Justiça nos próximos dias.

Com a conclusão dos procedimentos policiais iniciais, os animais foram colocados em lar temporário.

Com informações e foto da SSP