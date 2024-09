POLÍCIA CIVIL RESGATA CÃO ABANDONADO E EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS EM IMÓVEL NO BAIRRO INDUSTRIAL, EM ARACAJU

A Delegacia Especializada de Proteção ao Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou um cão abandonado e em situação de maus-tratos que estava sozinho no interior de uma casa desocupada, no bairro Industrial, zona norte de Aracaju. A ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira, 9.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, a ação ocorreu após a Depama receber várias denúncias anônimas sobre a situação. “As denúncias informavam que um cão pitt bull estava abandonado numa casa sem moradores, na parte da frente do imóvel, exposto a sol e chuva, privado de alimentação e água, sem os cuidados devidos”, detalhou.

Diante do abandono, o animal que estava magro e sem forças era alimentado por populares. “A equipe, ao chegar no local confirmou as denúncias, tendo encontrado o animal muito magro, mostrando as costelas, sem forças, faminto. Feito o resgate o animal foi levado para atendimento médico veterinário e depois abrigado em lar temporário”, relatou o delegado.

O tutor do cachorro deixou o imóvel há vários dias e abandonou o animal na casa. “Ele será qualificado e interrogado, e o inquérito que já foi instaurado será concluído e enviado ao Poder Judiciário para que ele seja responsabilizado criminalmente”, acrescentou o delegado Flávio Albuquerque.

A Polícia Civil reforça o pedido para que informações sobre crimes de maus-tratos contra animais sejam repassadas por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou pelo aplicativo disponível nas lojas virtuais. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP