Polícia Civil resgata cavalo em situação de maus-tratos em Lagarto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 1ª Divisão da Delegacia Regional de Lagarto, resgatou um cavalo em situação de maus-tratos no município. O animal foi encontrado no Bairro Pratas com as patas acorrentadas por um cadeado, após uma denúncia anônima. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (19).

Ao receber a denúncia, os agentes se deslocaram rapidamente ao local e constataram a gravidade da situação. Diante da cena, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente foi acionada e prestou apoio imediato, disponibilizando um veículo apropriado para o transporte do animal e um veterinário para prestar os primeiros socorros. O cavalo foi recolhido e agora recebe os cuidados necessários para sua recuperação.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e responsabilizar o proprietário do animal.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população para combater crimes como o de maus-tratos a animais, incentivando o uso do Disque-Denúncia 181, que garante o sigilo da identidade do denunciante.

Texto e foto SSP