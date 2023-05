Polícia Civil resgata dois cachorros em situação de maus-tratos no município de Nossa Senhora do Socorro

Policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgataram dois cachorros em situação de maus-tratos da residência de seu tutor, no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro. A ação foi realizada nesta sexta-feira, 26, em Nossa Senhora do Socorro.

Após receberem denúncia sobre um idoso que maltratava dois cachorros, no Conjunto Jardim, equipes da Depama saíram imediatamente em diligência para o local, onde encontraram os animais muito desnutridos, maltratados, com várias doenças e carrapatos. Os policiais também constataram que os cachorros se alimentavam com uma ração inapropriada.

“Nós fizemos a apreensão dos animais, fizemos o resgate e encaminhamos a uma clínica veterinária, onde foram feitos os exames e eles foram medicados. O senhor não foi preso por ter mais de 65 anos, mas ele responderá pelo crime de maus-tratos, como a lei determina”, citou o delegado Hugo Leonardo, que esteve à frente da ação.

Fonte e foto SSP