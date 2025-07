Polícia Civil resgata filhote vítima de maus-tratos e indicia tutor em Aracaju

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama), resgatou uma cadela filhote vítima de maus-tratos no Conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria, em Aracaju. A ação aconteceu na manhã da última quarta-feira, 9, e resultou no indiciamento do tutor do animal pelo crime de maus-tratos, cuja pena prevista é de dois a cinco anos de reclusão.

Imagens gravadas por moradores e divulgadas nas redes sociais na terça-feira, 8, mostravam o animal preso na área externa da casa, exposto à chuva e ao frio, sem acesso a abrigo, alimentação ou água. A cadela, sem raça definida e de pelagem preta, também apresentava feridas e queda de pelo, indícios de problemas dermatológicos causados pelo ambiente insalubre.

De acordo com o delegado Flávio Albuquerque, responsável pela investigação, o tutor foi identificado, ouvido e formalmente indiciado. A cadelinha permanece sob os cuidados da Depama e está disponível para adoção responsável.

A Polícia Civil reforça que denúncias de maus-tratos contra animais podem ser feitas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo aplicativo da SSP/SE. O sigilo do denunciante é garantido.

