Polícia Civil resgata quatro cães ao cumprir mandado de busca e apreensão

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e Meio Ambiente (Depama) resgatou e apreendeu, nesta quarta-feira (20), quatro cães adultos Sem Raça Definida (SRD). A ação aconteceu em um imóvel no Bairro Inácio Barbosa, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 3ª Vara Criminal de Aracaju. Os animais estavam sendo criados de forma inapropriada pela responsável legal, que é investigada pelo crime de maus-tratos.

Segundo o delegado Flávio Albuquerque, a dona dos cães tinha o costume de soltá-los diariamente na rua, sem controle, para que pudessem passear e fazer as suas necessidades em via pública. Ao serem soltos, eles atacavam pessoas que transitavam pelas ruas da localidade. Várias vítimas questionaram a tutora dos animais, que não se incomodava com a situação e dizia que elas deveriam procurar outro caminho. Desse modo, a investigada também foi indiciada pelo crime de lesão corporal dolosa.

O inquérito policial foi concluído e enviado à Justiça solicitando a apreensão dos animais. O mandado de busca e apreensão expedido foi cumprido nesta quarta-feira. O local foi periciado por uma equipe do Instituto de Criminalística (IC). Os cães foram levados para atendimento médico veterinário e serão colocados em lar temporário.

Fonte SSP