POLÍCIA CIVIL RESGATA TRÊS ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA

Nesta quarta-feira, 7, a Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Itaporanga e da ONG Vida Feliz, resgatou três cachorros que estavam em situação de maus-tratos.

Os animais, sendo uma cadela adulta e dois filhotes, foram encontrados em um terreno baldio, localizado na Avenida Deputado José Conde Sobral, no Centro de Itaporanga D’Ajuda. Com a apreensão, será dado início aos trabalhos para identificação dos tutores, visando a posterior responsabilização por crime de maus-tratos contra animais.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Weliton Júnior, os animais foram resgatados pela equipe em uma área descoberta, onde foram abandonados por seus tutores. “Os cachorros foram encontrados após denúncias de maus-tratos encaminhadas ao Disque-Denúncia. Os animais já estão em um abrigo, disponíveis para adoção”, informou.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes de maus-tratos contra os animais sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, ou através do aplicativo que pode ser baixado em sua loja de aplicativos. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte e foto SSP