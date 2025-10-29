POLÍCIA CIVIL RESGATA TRÊS CÃES EM SITUAÇÃO DE MAUS-TRATOS, SEM ÁGUA E SEM COMIDA NA ZONA DE EXPANSÃO

A Delegacia Especializada de Proteção Animal e ao Meio Ambiente (Depama) resgatou nesta terça-feira (28), três cães em situação de maus-tratos.

Os animais foram localizados em uma residência no Povoado Areia Branca, bairro Mosqueiro, na zona de expansão de Aracaju.

No local, os policiais da Depama confirmaram a situação de negligência. Foi constatado que os animais viviam no local sem acesso à água fresca e alimentação adequada. Os cães apresentavam claros sinais de abandono, incluindo um peso abaixo do normal e uma intensa infestação por carrapatos.

Segundo informações colhidas no local, os vizinhos vinham tentando, por conta própria, alimentar os cães. Eles utilizavam uma brecha no portão da residência para fornecer comida, na tentativa de minimizar a fome e o descaso a que estavam submetidos.

Após o resgate, os três cães foram encaminhados para uma clínica parceira, onde passaram por uma avaliação veterinária de emergência. Os animais receberam os primeiros socorros, hidratação e alimentação.

O caso será devidamente investigado pela Depama, a fim de identificar os responsáveis pela guarda e cuidado dos animais, para que as medidas legais cabíveis sejam adotadas.

Com informações da SSP