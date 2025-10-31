POLÍCIA CIVIL RESPONSABILIZA UM HOMEM POR MUTILAÇÃO DE JUMENTOS NO MUNICÍPIO DE POÇO REDONDO

A Delegacia de Poço Redondo concluiu nesta sexta-feira, 31, a investigação sobre a mutilação de dois animais do tipo jumento, ocorrida na madrugada do dia 13 de outubro, na zona rural do município. A apuração policial mostrou que a aparente tentativa de castração tem como principal suspeito um vizinho do terreno onde os animais estavam pastando.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelo tutor dos asnos, existiam rastros de botas na cena do crime. As pegadas deixadas pelo suspeito levavam até a casa do vizinho, principal suspeito do ocorrido.

Durante as diligências iniciais, os policiais foram à residência do homem indicado, constatando que ele estava usando botas compatíveis com as pegadas encontradas no local. Questionado sobre o delito, ele negou qualquer envolvimento, mas entrou em contradição durante a oitiva.

A investigação também revelou possíveis desentendimentos entre as partes, a exemplo da morte de dois bodes pertencentes ao suspeito, que supostamente teria sido causada por um familiar do tutor dos jumentos.

Em meio à apuração, outros membros da família do investigado também foram ouvidos. Com a conclusão dos levantamentos por parte da delegacia, a responsabilização do homem foi determinada pela polícia, que apontou indícios suficientes para a acusação.

A autoridade policial determinou o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) para o homem, responsabilizando-o pela prática do crime contra os animais. O caso fica à disposição do Poder Judiciário..

Fonte e foto SSP