Polícia Civil retira 254 veículos de pátios de delegacias e amplia capacidade técnica

Com o objetivo de reorganizar os espaços das delegacias de Sergipe e contribuir com o meio ambiente evitando a transmissão de doenças, a Polícia Civil concretizou a retirada histórica de 254 veículos – 150 na capital e 104 no interior – que estavam custodiados nos pátios de unidades policiais. Os veículos estavam ocupando os espaços, o que interferia no acesso às delegacias; impactava em problemas ambientais e à saúde humana, ao se tornarem vetores de disseminação de doenças; e gerava prejuízos para a própria atividade de investigação da Polícia Civil.

Para o presidente da Comissão de Bens Apreendidos da Polícia Civil, delegado Helder Sanches, a retirada desse volume de veículos é um marco histórico na reorganização dos espaços das unidades policiais de Sergipe. “Os veículos estavam há anos acumulados sem uma destinação adequada, e essa ação foi um grande passo para reorganizar a custódia dos bens apreendidos pela Polícia Civil”, evidenciou.

Novas ações de remoção

A partir da retirada de 250 veículos, a Comissão Bens Apreendidos está realizando um levantamento detalhado de outros carros e motocicletas que ainda permanecem nos pátios para executar novas remoções em breve. “É o que chamamos de raio-x, para apresentar as informações ao Poder Judiciário, e isso permitirá a devolução rápida para os proprietários, realização de leilões e destinação administrativa”, especificou Helder Sanches.

Impactos positivos da retirada dos veículos

A iniciativa não apenas traz mais organização aos pátios das unidades, mas também gera impactos positivos para a população e as instituições. Entre os benefícios estão: a liberação de espaços que estavam sobrecarregados; a redução de problemas ambientais decorrentes do acúmulo de veículos; a celeridade nos processos judiciais relacionados aos bens apreendidos; e o aumento da transparência e da eficiência na gestão pública.

Parceria entre instituições

A ação é realizada a partir de esforços conjuntos entre as equipes da Polícia Civil, Detran/SE e Secretaria da Segurança Pública (SSP). “Nosso objetivo é transformar a forma como os pátios são gerenciados, trazendo mais eficiência e responsividade às demandas da sociedade. Essa retirada de veículos é apenas o primeiro passo de um trabalho mais amplo. A expectativa é que, com a continuidade desse projeto, todos os pátios sejam organizados e que soluções definitivas sejam implementadas para evitar novos acúmulos de veículos no futuro”, finalizou o presidente da Comissão de Bens Apreendidos da Polícia Civil.

Foto: Ascom SSP