Polícia civil solicita apoio da população para localizar foragidos

A Polícia Civil, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), divulga nesta sexta-feira, 25, imagens de três homens investigados por envolvimento na morte de Marcelo Alves Carvalho, de 34 anos, crime ocorrido na cidade de Umbaúba no dia 8 de junho deste ano. São considerados foragidos: Fábio Messias, conhecido como “Fábio Cigano”; Jeová Messias; e Diego Oliveira Carvalho.

De acordo com o delegado Hilton Duarte, a partir de investigação conduzida pelo Cope, foram representadas as prisões preventivas dos investigados e os mandados foram expedidos pelo Poder Judiciário. Informações que possam ajudar na localização dos foragidos podem ser repassadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido

Operação de busca reuniu unidades especializadas da Polícia Civil e da PM

Nessa quinta-feira, 24, a Polícia Civil, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), cumpriu cinco mandados de busca e apreensão relacionados à investigação do caso. A vítima, que era ex-jogador de futebol, foi morta por disparos de arma de fogo após uma discussão com o ex-namorado de sua então companheira.

A operação teve como objetivo coletar mais elementos de prova que possam fortalecer o inquérito policial. As diligências contaram com o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol), da Delegacia de Itabaianinha, do Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Fonte e foto SSP