A Polícia Federal capturou neste sábado (10/8), um foragido da justiça pelo crime de estupro de vulnerável.

Ele estava sendo procurado por força de um mandado de prisão expedido pela 7ª Vara Criminal de Aracaju, referente a uma condenação pela prática de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu no interior de um hotel de luxo na região metropolitana de Aracaju, com o apoio da administração do estabelecimento, que colaborou prontamente com as autoridades.

Fonte PF em Sergipe