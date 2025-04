Polícia Federal combate a extração ilegal de argila no município de Capela, nesta quarta

Na manhã desta quarta (2), a Polícia Federal, em conjunto com a Agência Nacional de Mineração (ANM), deflagrou operação com o objetivo de reprimir a extração ilegal de argila no município de Capela (SE).

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na sede da empresa investigada, localizada naquele município. Também foi determinada medida cautelar de suspensão parcial das atividades econômicas desenvolvidas pela empresa.

A investigação, iniciada por meio de levantamentos realizados por peritos e agentes da Polícia Federal com auxílio de aeronaves remotamente pilotadas (drones), revelou a escavação e exploração ilegal de argila, um recurso mineral pertencente à União, em área sem autorização da ANM.

O valor do material extraído ilegalmente é estimado em R$ 500 mil. Os crimes investigados incluem usurpação de matéria-prima pertencente à União e lavra ilegal de recursos minerais.

Texto e foto PF/SE