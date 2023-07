Policia federal de Sergipe cumpre mandado de busca e apreensão em uma residência em são Cristóvão

A Polícia Federal de Sergipe deflagrou, nesta quinta-feira (27), a operação “HAWK EYES”, que investiga crime de armazenamento de arquivos contendo cenas de abuso sexual infantil.

A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Aracaju na residência do investigado, localizada no município de São Cristóvão, suspeito de armazenar arquivos em nuvem com o referido conteúdo proibido.

Se comprovada a prática do crime de armazenamento de arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil (art.241-B da lei 8.069/90), o envolvido poderá ser condenado a pena de até 4 anos de reclusão, além de multa.

“HAWK EYES – O nome escolhido para individualizar a operação, é uma referência ao trabalho constante de vigilância da internet por parte da Polícia Federal, visando combater esse tipo de crime

com informações e foto da PF/SE