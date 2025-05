Policia Federal de Sergipe deflagra operação para investigar fraude contra o Ministério da Cultura

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29), a Operação Amplitude, com o objetivo de reprimir fraudes no sistema TransfereGov, do Governo Federal.

As investigações tiveram início após a identificação do desvio de R$ 250 mil, valores que haviam sido regularmente destinados a uma ONG localizada no município de Japaratuba/SE, por meio de repasse do Ministério da Cultura. Ressalta-se que a entidade não teve qualquer participação na fraude.

A investigação identificou a cadeia de transações que possibilitou o desvio dos recursos públicos.

Segundo apurado, o investigado se passou por dirigente da ONG e, por meio de expediente fraudulento, obteve acesso ao sistema TransfereGov. Com as credenciais, transferiu os recursos para uma empresa registrada em nome de terceiros e, em seguida, repassou os valores para contas pessoais.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Recife/PE, em dois escritórios da empresa investigada, com autorização da 3ª Vara da Justiça Federal em Sergipe.

Com informações da PF/SE