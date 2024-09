Policia Federal deflagra operações contra fraudes no INSS e cumpre três mandados de busca e apreensão

A Polícia Federal realizou na manhã desta sexta-feira (27), duas operações simultâneas que apuram fraudes no INSS em Sergipe: Operação Em Massa e Operação Trainee.

Ambas apuram a inserção de dados falsos nos sistemas da autarquia, com a finalidade de desbloquear irregularmente benefícios previdenciários.

A Operação Em Massa foi realizada na cidade de Propriá e cumpriu três mandados de busca e apreensão. O esquema envolvia o antigo chefe da Agência do INSS na cidade e estagiárias, que desbloqueavam benefícios para concessão de empréstimos consignados sem o conhecimento dos titulares.

A Operação Trainee, por sua vez, foi deflagrada em Aracaju, focando em fraudes similares ocorridas na Agência do INSS Siqueira Campos. Um mandado de busca foi cumprido na residência de um estagiário envolvido.

As ações foram iniciadas a partir de denúncias do Núcleo de Inteligência Previdenciária de Sergipe (NUINP/SE), e os suspeitos podem responder por crimes de falsidade ideológica com penas de até 12 anos de reclusão.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe