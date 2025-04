Policia Federal desarticula esquema de tráfico e lavagem de dinheiro em Nossa Senhora do Socorro

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (30), a Operação Indumentum, contra um esquema criminoso de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro com atuação concentrada no Município de Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe.

Durante a operação, foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária e cinco mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju, Estância e Socorro, em residências e estabelecimentos comerciais ligados aos investigados.

A PF informou que os levantamentos de inteligência identificaram um esquema estruturado para a distribuição de drogas, principalmente crack, em Nossa Senhora do Socorro.

Os criminosos utilizavam contas bancárias de terceiros para ocultar e dissimular a origem dos valores ilícitos. O grupo teria movimentado cerca de R$ 20 milhões entre 2021 e 2025.

A Justiça também determinou o bloqueio de bens e de contas bancárias no valor de R$ 4 milhões.

A operação desta quarta foi realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Sergipe – FICCO/SE, composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e da Secretaria Nacional de Políticas Penais, e tem como objetivo a integração das forças de segurança em ações de combate ao crime organizado.

Com informações e foto da PF/SE