POLÍCIA FEDERAL DIZ QUE “NÃO HAVIA INDÍCIOS SUFICIENTES PARA CONFIGURAR O CRIME DE COMPRA DE VOTOS”

A Polícia Federal informa que, na madrugada desta quarta (2), a Polícia Militar do Estado de Sergipe conduziu um indivíduo sob suspeita de envolvimento em compra de votos no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

A autoridade policial, após ouvir o depoimento de um dos policiais e do conduzido, além de analisar os materiais apreendidos e as circunstâncias do caso, concluiu que não havia indícios suficientes para configurar o crime de compra de votos, bem como nenhuma relação do conduzido com qualquer candidato envolvido no pleito eleitoral de Aracaju.

Diante disso, o indivíduo foi liberado e as providências necessárias foram tomadas para o prosseguimento regular das investigações.

Fonte PF/SE