POLÍCIA FEDERAL E A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE  CELEBRAM UM  ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

A Polícia Federal (PF) e a Universidade Federal de Sergipe (UFS) celebraram na manhã desta quarta (12) um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), visando a promoção de ações conjuntas de ensino, pesquisa, extensão e treinamento.

O acordo, que tem duração de 60 meses, prevê a realização de cursos, estágios curriculares, aulas práticas, treinamentos, seminários, visitas técnicas, entre outras atividades educacionais.

Ambas as instituições se comprometem a disponibilizar recursos humanos, tecnológicos e materiais para a execução das ações, sem transferência de recursos financeiros entre as partes.

A Superintendente Regional da Polícia Federal em Sergipe, Aline Marchesini Pinto, celebrou a assinatura do acordo de cooperação: “A importância (da formalização do ACT) é tamanha, é significativa para a Polícia Federal e para a UFS, porque reafirma-se aqui uma parceria que se firmou desde o início dessa gestão e o reitor sempre foi receptivo e incentivou que chegássemos a esse momento.”

A PF se compromete a disponibilizar espaços, equipamentos e materiais para as ações propostas, além de promover palestras sobre temas de sua atuação. A UFS, por sua vez, se compromete a promover estudos e pesquisas nas áreas de interesse comum e a possibilitar o uso de suas instalações pela PF.

“Eu quero agradecer a presença da Superintendente Aline, firmando termo de cooperação técnica da nossa universidade com a Polícia Federal podendo levar os nossos alunos a interagir com um órgão de extrema relevância e importância, respeitado no Brasil, para que a gente possa aprimorar o nosso processo de formação e entregar fruto dessa melhoria do processo de formação, ações que engrandeçam e melhorem o trabalho da Polícia Federal. É uma grande honra, um grande orgulho para a Universidade Federal de Sergipe assinar esse termo de cooperação no dia de hoje, que possamos construir alianças e parcerias ainda maiores no futuro” destacou o Prof. Dr. Valter Joviniano de Santana Filho, reitor da UFS.

Fonte e foto Polícia Federal em Sergipe