Polícia Federal efetua duas prisões em flagrante por moeda falsa; uma em Aracaju e outra em Tobias Barreto

Crimes foram cometidos nas cidades de Tobias Barreto-SE e Aracaju-SE

Nesta quinta e sexta-feira (23 e 24 de maio), a Polícia Federal realizou duas prisões em flagrante por posse de cédulas falsas nos municípios de Tobias Barreto e Aracaju.

A primeira ação ocorreu no interior do Estado, quando a equipe policial flagrou um indivíduo no momento em que recebeu encomenda via Correios contendo R$ 1.200,00 em cédulas falsas, todas em cédulas de cem reais. Já nesta sexta, a PF prendeu em flagrante um morador do bairro Porto Dantas, em Aracaju, ao recepcionar um envelope contendo também R$ 1.200,00, desta vez em cédulas de cinquenta reais.

Os flagrantes foram possíveis graças à colaboração dos Correios, cujo setor de Coordenação de Segurança Corporativa comunicou a possível presença de conteúdo ilícito nas encomendas interceptadas.

Os indivíduos foram presos pelo crime de moeda falsa, que prevê pena de até 12 anos de reclusão. A Polícia Federal permanece vigilante e continuará a atuar rigorosamente contra crimes dessa natureza, a fim de garantir a segurança da comunidade e a integridade da economia local.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe