PF: Operação Levítico investiga fraudes a 14 contas bancárias em Aracaju

Operação Levítico 19:11 mira suspeito de invadir contas de clientes da Caixa

A Polícia Federal em Sergipe deflagrou, na manhã desta sexta-feira (9/5), a Operação Levítico 19:11, que tem a finalidade de apurar a prática de fraudes eletrônicas cometidas contra a Caixa Econômica Federal.

Na ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, que é suspeito de fraudar 14 contas de clientes da Caixa e de realizar movimentações para sua própria conta, somando, com isso, mais de R$ 14 mil de prejuízos ao banco. As transações foram feitas por meio de pagamento de boletos, transferências eletrônicas e PIX.

A operação faz parte do Projeto Tentáculos, iniciativa da Polícia Federal em cooperação com instituições financeiras, que visa a combater fraudes bancárias eletrônicas de maneira mais eficaz.

O suspeito poderá responder por furto mediante fraude, cuja pena máxima chega a 8 anos de prisão.

Polícia Federal em Sergipe