POLICIA FEDERAL INVESTIGA UM SERVIDOR SUSPEITO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMOS NAS 27 UNIDADES DA FEDERAÇÃO

A Polícia Federal, com apoio da Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária – CGINP do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, deflagrou na manhã desta quinta-feira (03), a Operação Desbloqueio, que desarticulou um esquema de fraudes previdenciárias milionário, praticadas com a participação de um servidor do INSS que atuava nas 27 unidades da Federação.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Aracaju.

Levantamentos realizados indicam que o servidor atuava desde meados de setembro de 2023 e teria efetivado o desbloqueio de cerca de 20 mil benefícios, distribuídos em todos os Estados da Federação.

A investigação conjunta demonstrou que a fraude consistia na realização indevida de desbloqueios de benefícios para a contratação de empréstimos, sem a solicitação do titular ou de algum representante legal.

O valor total dos empréstimos liberados com a atuação do servidor ainda está sendo apurado.

Os crimes investigados são de inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe