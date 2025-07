PF prende homem em flagrante por moeda falsa no Bairro Santa Maria

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (28), um homem pelo crime de moeda falsa, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

O suspeito foi abordado logo após receber uma encomenda postal contendo R$ 1.000,00 em cédulas falsificadas.

O preso foi conduzido à sede da Polícia Federal em Aracaju, onde foram realizados os procedimentos legais, e, em seguida, encaminhado ao sistema prisional, à disposição da Justiça Federal.

As investigações prosseguem com o objetivo de identificar os responsáveis pela produção e envio do material falsificado.

Com informações e foto da PF/SE