POLICIA FEDERAL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE ESTUPRO DE VULNERÁREL EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Na manhã desta quinta-feira (5), a Polícia Federal deflagrou a Operação “Baba Yaga”, com o objetivo de combater os crimes de estupro de vulnerável e de produção e disseminação de material de abuso sexual infantil na Deep Web. Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e dois mandados de busca e apreensão nos municípios de Nossa Senhora do Socorro e Aracaju, em Sergipe.

A investigação foi iniciada a partir da análise de imagens de abuso sexual infantil enviadas por uma agência policial australiana à Interpol. A partir do trabalho de apuração realizado pela Força-Tarefa de Identificação de Vítimas da Polícia Federal, foram identificadas duas crianças brasileiras submetidas a abuso sexual em ambiente doméstico, cujas imagens foram produzidas na capital sergipana. O aprofundamento da investigação possibilitou a identificação do autor do delito e a realização das ações que estão em curso nesta data.

Durante o cumprimento do mandado, a equipe flagrou o investigado em posse de arquivos relacionados a abuso sexual infantil, o que resultou em sua prisão em flagrante. As condutas até o momento identificadas podem configurar os delitos de estupro de vulnerável e de produção, disponibilização e aquisição de imagens de abuso sexual infantil, além de outros que podem ser identificados na sequência do inquérito policial. O autor, que já tinha um mandado de prisão preventiva decretado em seu desfavor, foi preso em flagrante e o material apreendido será analisado para verificar eventual prática de outras condutas criminosas e identificação de novas vítimas.

“Baba Yaga”, nome dado à operação policial, refere-se a uma figura da mitologia eslava que simboliza a captura e o aprisionamento de crianças, uma analogia à gravidade dos crimes cometidos pelo investigado.

Fonte e foto: PF