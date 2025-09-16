Polícia Federal prende sete investigados em operação contra o tráfico de drogas em Sergipe e São Paulo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (16) a Operação Soberba, com o objetivo de desarticular organização criminosa especializada em tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com atuação principal nos estados de Sergipe e São Paulo.

A ação conta com a participação de cerca de 80 policiais federais, responsáveis pelo cumprimento de 07 mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. As medidas estão sendo cumpridas nos municípios de Lagarto/SE, Campo do Brito/SE, Barra dos Coqueiros/SE, São Paulo/SP e Guariba/SP.

As investigações tiveram início a partir de uma denúncia apresentada à Polícia Federal sobre indivíduos que estariam realizando tráfico de drogas em municípios do Estado de Sergipe. Durante o aprofundamento das investigações se identificou a atuação de uma organização criminosa que, além do tráfico de drogas, movimentou cerca de R$ 5 milhões em transações suspeitas nos últimos dois anos.

Os investigados poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas interestadual, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas, podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

O nome da operação faz referência à postura do líder da organização criminosa, que se acreditava “acima da lei” e intocável, demonstrando soberba diante das investigações policiais.

Com informações e foto da Polícia Federal em Sergipe